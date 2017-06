Ratas: tunnetan, et Toomi ja Savisaare valimisliitu ei teki

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles intervjuus Vikerraadiole, et tema kui läbirääkija tunnetus on see, et Yana Toom ja Edgar Savisaar ei moodusta valimisliitu.

Täna toimunud pressikonverentsil teatas keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, et annab erakonna esimehele Jüri Ratasele ühe nädala, et erakonna sees ideoloogilistes küsimuses üksmeelele jõuda. Kui üksmeelt ei saavutata, teatavad Yana Toom ja Edgar Savisaar eraldi valimisliidu loomisest.

Yana Toom kinnitas täna, et valimisliidu programm on sisuliselt valmis ning hetkel kuulub nimekirja 93 inimest.

Vikerraadio intervjuus saatele "Stuudios on peaminister" kommenteeris Ratas, et Toom tegi õige otsuse, et ta seda valimisliitu ta ei moodusta.

"Need, kes soovivad teha valimisnimekirju, soovivad erakonda lõhkuda. Minu tunnetus on täna see, et seda valimisliitu sellisel kujul ei teki. Mul on hea meel, et meeskonnaühtsuses seisneb jõud. Kindlasti on nii kindlam minna valimistele," vahendab ERR-i uudisteportaal intervjuud Jüri Ratasega.

Oma veendumust põhjendas ta asjaoluga, et on oma erakonnaliikmete ja Yana Toomiga pidevas ühenduses olnud.

"Minu teada seda nimekirja hetkeseisuga sellisel kujul ei tule täna ega väga suure tõenäosusega tulevikus," kordas parteijuht.

Loe tänasest pressikonverentsist lähemalt SIIT.