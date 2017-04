Ratas: Tsahkna jätkamine ministrina on erakonna otsustada

Kommenteerides Margus Tsahkna jätkamist kaitseministrina ka pärast erakonna juhi kohalt lahkumist, ütles peaminister Jüri Ratas, et on IRL-i enda otsustada, keda nad ministriks tahavad.

"Kindlasti Keskerakond ei ütle IRL-ile ette, kes on nende ministrid," ütles Peterburis viibiv Ratas "Aktuaalsele kaamerale", vahendavad ERR Uudised.

"Seda ütleb Isamaa ja Res Publica Liit ja ma olen täiesti veendunud, et nende inimesed, kes on olnud või täna on valitsuses, on väga võimekad ja tublid," lisas Eesti valitsusjuht.

IRL-i esimees ja kaitseminister Margus Tsahkna teatas pärast partei laupäevast volikogu, et ei kandideeri 13. mail toimuval IRL-i suurkogul enam esimeheks.