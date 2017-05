Ratas: Trump ütles, et toetab täielikult NATO-t ja see võrdub artikkel 5-ga

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile Brüsselis lõppenud NATO tippkohtumise järel, et on rahul, kuna USA presidetn Donald Trump märkis ära ka Vene ohu.

Väga paljud ootasid sellelt kohtumiselt, et Trump kinnitaks oma avalikku toetuts NATO artikkle 5-le. Aga mis seal salata, seda tema kõnes otseset ei olnud. Kas see on väike pettumuse koht selle ohtumise juures?

Ta ütles õhtusöögilaua kohtumisel, et USA ja tema isiklikult on täielikult NATO toetaja. Ja nii tema kui USA loomulikult on NATO taga. Ma loen siit küll välja selle, et USA on see NATO liige, kes siis kui on vaja on kohal ja tuleb appi. See on see sama artikkl l5 mõte. Jah, vastab tõele, et ei olnud sõna artikkel 5, kuid põhimõte oli minu meelest sees ja sellest põhimõttest on piisavalt.

Muretsemiseks ei ole siis põhjust?

Mina küll täna ei muretse. USA presidendi kõne ja arutelu osas, et ta ei võtaks NATO-t tõsiselt. Minu meelest võtab ta NATO-t väga tõsiselt ja ta ütles oste välja, et NATO peab võitlema kahe suure ohuga – terrorismi ja Venemaa ohuga.

Loomulikult nii oma avalikus kõnes kui arutelu jooksul rääkis ta väga jõuliselt kahe protsendi ohustusest ja sellega panustamisst. Ja see teema on Eestile kindlasti meeltmööda ning Eesti seda ka täidab.

Kahe protsendi teemaga ei ole tõesti Eestil mingit probleemi, aga kuidas paistsid ülejäänud sellest aru saavat. Ta ju ütles väga otse: 23 kolm riiki ei maksa!!

Ta tõesti kasutas neid numbreid. Kuid NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et selle aasta lõpuks, järgmise aasta alguseks on kaks või enam protsenti panustavaid riikde juba kuskil 8-9. See liikumine selle kahe pritsendi poole igal juhul toimub.

Seega kas need teised riigid said aru, jutt oli ju väga jõuline, kuni vanade võlgadeni välja?

Ma arvan, et see oli õige sõnum, mida USA president ütles ja mida ta ka pidi välja ütlema. Kui on NATO liikmesriigid võtnud kahe protsendi kohustuse. Siis tuleb seda ka täita. Selge on ka see, et lähiaastatel me ei näe 28 liikmesriiki seda tegemas, aga tänase NATO kohtumise mõte oli selles, et see suund ja liikumine sinna suunda peab olema.

Ma arvan, et seda võtavad ka kõiks tõsiselt.

Räägiti ka hästi palju terrorismivastasest võitlusest, kas oli ka midagi konkreestet selle võitluse kohta?

Tänane põhimõtteline otsus oli selles, et NATO liitub terrorismivastase võitlusega ISIS-e vastase koalitsiooniga liitumise näol. Eks konkreetsemad otsused, kui palju, millistest riikidest ja kuidas see hakkab toimuma, eks see siis lahendatakse NATO peasekretärui ja peakorteri tasandil.

Mis võiks olla see Eesti panus?

Ma arvan, et Eesti panuse taha midagi ei jää. Me suudame kindlasti need soovid, mida Eesti käest palutakse, täita Täna ei olnud otsust, et tulleb X arv sõdureid saata või X eurot kuhugi panustada, see polnud tänane otsus.