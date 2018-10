Ratas tõstis Norra investoritele esile Eesti e-riiki, nutikaid ettevõtjaid ja lihtsat ärikeskkonda

„Eestil on pikaajalised ja stabiilsed ärisidemed Põhjamaadega, jagame ühiseid väärtusi. Seda on raske alahinnata. Loodan, et see kogemus näitab, et Eestisse saab investeerida südamerahuga. Meie jooksevkonto on ülejäägis, pankadel on palju kapitali, eelarve on tasakaalus ja võlakoormus madal. Meie majandus, sisemajanduslik kogutoodang kasvab juba üheksandat aastat järjest,“ julgustas Ratas Norra ettevõtjaid Eestisse investeerima.

„Meie kõige väärtuslikum vara on aga haritud ja nutikad inimesed, meie talendid,“ rõhutas Ratas. „Tean, et praegu on ettevõtjate üks tõsisemaid kitsaskohti töökäte puudus. Tegeleme sellega. Kuid ka ettevõtted peavad mõtlema tehnoloogiamahukamate ärimudelite peale.“

Norra on Eestile oluline ekspordi sihtriik, kellega kaubandusbilanss on tugevalt positiivne ning on Eesti kaubanduspartnerite seas 11-12. kohal. Norra ettevõtjad investeerivad Eestis peamiselt kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse (42%), hulgi- ja jaekaubandusesse (24%) ning kinnisvarasse (14%).

Kohtumine Norra investoritega toimus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.