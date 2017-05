Ratas: töötavat koostööprotokolli Ühtse Venemaaga meil pole, mida me siin tühistame?

Peamainister Jüri Ratas ütles tänasel riigikogu istungil, et töötavat koostöölepet Ühtse Venemaaga Keskerakonnal pole ning seega pole ka midagi tühistada.

Tänasel riigikogu istungil tutvustas Ratas julgeoleku raamdokumenti, kuid teemaks tuli ka keskerakonna koostööprotokolle Ühtse Venemaaga, mida jätkuvalt pole lõpetatud.

Reformierakondlase Keit Pentus-Rosimannuse selleteemalisele küsimusele vastas Ratas, et protokolli, mis töötaks, pole lihtsalt olemas. "Mida me siin tühistame?" küsis peaminister.

Endise peaministri Taavi Rõivase küsimusele, millisena näeb Ratas koostöölepet Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel selles valguses, et "kõige eksistentsiaalsem oht Eestile tuleneb Putini režiimist", vastas Ratas, et antud protokoll ei tööta.

"Ma annan siin vist 560. korda selle vastuse, et see protokoll ei tööta. Selle raames ei toimu ühtegi tegevust ja Eesti julgeolekupoliitika alused ei ole kuidagi ohus. Selle protokolli sõlmimine 13 või 14 aastat tagasi ei muuda minu sõnade jõudu või kindlust," sõnas Ratas.

"Kas ida poolt on meile kõige tõenäolisem sõjaline oht? Loomulikult on. Ma ütlesin ka seda väga selgelt, et meie välisluure andmed ütlevad 2017. aastal, et see oht on madal. Minu ülesanne valitsusjuhina ja peaministrina ei ole külvata ei siin Riigikogu ees ega Eesti ühiskonnas sõjahüsteeriat. Minu ülesanne on, kui see oht tõuseb, koheselt informeerida sellest ühiskonda. Aga täna ei ole seda ohtu," lisas peaminister.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles eelmise aasta detsembrikuus ETV saates "Kahekõne", et Keskerakond ei julgenud koostööprotokolli Ühtse Venemaaga tühistada.

"Tegime leppe venelaste pärast, tegime sellepärast, et tol hetkel otsisid kõik Venemaaga väga häid suhteid. See oli täiesti teine olukord, kui me meenutame Euroopa Liidus ja NATOski räägiti lausa ühisõppustest. Oligi selline suur sõbralik aeg, kus räägiti, et vaenlane ei ole enam Venemaa, vaid on uued väljakutsed. Nii et oli väga vahva aeg ja peab ütlema, et üsna uhke oli Moskvas käia," rääkis Reps.