Ratas: tervishoid on valitsuse üks olulisemaid prioriteete

Peaminister Jüri Ratase sõnul on eile hilisõhtul tuleva aasta riigieelarves põhimõttelisele kokkuleppele jõudnud valitsus võidelnud ravijärjekordade lühendamise ja arstiabi kättesaadavuse parandamise eest ning teinud otsuseid tervishoiu rahastamise suurendamiseks, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Tervis on koos lähedaste toe ja piisava sissetulekuga ülioluline osa meie elukvaliteedist. Kui pole esimest, siis on tihti muresid ka teistega," ütles Ratas täna konverentsil "Tallinna Haigla". "Tervis on ka väga demokraatlik nähtus, sest selle ees oleme kõik võrdsed. Murede korral vajame me kõik võrdselt abi ja riigi kohus on seda abi oma inimestele parimal võimalikul moel pakkuda."

Nendel põhjustel on tervishoiu teema olnud Ratase sõnul ka valitsuse üks olulisemaid prioriteete. "Oleme võidelnud ravijärjekordade lühendamise ja arstiabi kättesaadavuse parandamise eest ning teinud otsuseid tervishoiu rahastamise tõstmiseks. Tegemist ei ole ainult rahaliste numbritega, vaid põhimõttelise otsusega kirjutada seadusesse sisse jätkusuutlik tervishoiu rahastamise mudel," lausus ta.

Ratas meenutas, et juba kevadel otsustas valitsus riigi eelarvestrateegia aruteludel suunata tervishoidu nelja aastaga 215 miljonit eurot lisaraha. Tema sõnul hakkab riik tasuma mittetöötavate vanaduspensionäride eest sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, mis jõuab 2022. aastaks 13 protsendini pensionist. "Vajalike vahendite leidmine oli tõsine väljakutse, aga mul on hea meel, et leidsime selleks võimalused. Valitsus jõudis eile kokkuleppele ka 2018. aasta riigieelarve osas ja ma kinnitan teile, et lubatud summad on eelarves olemas," ütles ta.

Peaministri sõnul on Eesti kulutanud tervishoiule seni vähem kui teised Euroopa riigid. "Näiteks 2015. aastal olid avaliku sektori tervishoiukulud 4,9 protsenti meie sisemajanduse kogutoodangust. Samas oli Euroopa Liidu keskmine oluliselt suurem – 7,8 protsenti. Riik peab oma inimesi solidaarselt hoidma ja me ei saa jätta lisavastutust inimeste enda kanda," kinnitas ta.

Rääkides praeguseid keskhaiglaid ühendava haiglakompleksi loomisest Tallinna, ütles Ratas, et ka selle suurem eesmärk on arstiabi kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine ning seda terves Põhja-Eestis. Seejuures rõhutas ta riigi ja omavalitsuste koostöö olulisust.

"Kodaniku jaoks ei ole haigla uksest sisse astudes oluline, kes on selle planeeringu teinud või ehituse maksnud. Tema jaoks on oluline, et ta saaks võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt oma murele lahenduse. Seepärast peavad linn ja riik tegutsema käsikäes, et meie inimestele see võimalikuks teha," lisas Ratas konverentsi avamisel.