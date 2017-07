Ratas: suurimaks raskuseks Toomiga mõttevahetustel oli kohtumisteks ühiselt sobiva aja leidmine

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris, et mõttevahetused Yana Toomiga polnud liiga keerulised.

"Kohtumistel Yana Toomiga arutasime ennekõike Tallinna tuleviku ja kõigi tallinlaste heaolu tõstmise teemadel. Eesti Keskerakonnal on kahtlemata siin kõige tugevam positsioon ja selge visioon. Meil on pikaajaline kogemus pealinna juhtimisel, hea mõistmine linnakodanike soovidest ning valijate ülekaalukas toetus," kommenteeris Ratas.

"Yana Toomil oli kogenud poliitiku ja endise Tallinna abilinnapeana meie 2017. aasta valimisprogrammi mitu head täiendust. Näiteks laste kooliranitsate kergendamise, eakate liikumisvõimaluste parandamise, perede nõustamiskeskuste ja korteriühistute toetamise osas."

"Meie ühiste mõttevahetuste puhul ei olnud kõige suuremaks raskuseks mitte kokkulepeteni jõudmine, vaid kohtumisteks ühiselt sobiva aja leidmine. Paratamatult nõudsid need arutelud mõlemalt poolt head tahet ja pühendumust. Aga kindlasti sündis neist palju kasu Keskerakonnale ning Tallinna ja Eesti valijatele. Need nädalad aitasid meie erakonna liikmetel üksteist paremini mõista ning muuta meie Tallinna valimisprogrammi veelgi tugevamaks," kinnitas Ratas.

"Minu ja Eesti Keskerakonna soov on valimistele minna vastu ühtse jõuna. Nii saame enda valijate ja kõigi tallinlaste huve kõige paremini esindada, sõltumata nende elukohast, vanusest, emakeelest või sotsiaalsest kuuluvusest. Mul on väga hea meel, et Yana Toom toetab ühemõtteliselt Keskerakonna valimisnimekirja. Tema valijad soovivad teda näha just Keskerakonna ridades, sest siin on tal enim võimalusi inimeste heaolu ja õiguste eest seista. Olen veendunud, et just see oli peamine argument, miks Yana Toom otsustas Keskerakonna nimekirja jääda," lisas Ratas.