Ratas: suhtlen Edgar Savisaarega regulaarselt! Tal on hea meel, et Keskerakond on peaministrierakond

Peaminister Jüri Ratas ütleb, et suhtleb Edgar Savisaarega ning viimasel on hea meel, et partei on võimul.

"Pärast kongressi on erakond jätkuvalt suhelnud Savisaarega ja tal on kindlasti koht Keskerakonnas ka tulevikus," sõnas Ratas ajalehele Pealinn.

"Ta on nii pikaaegne erakonna esimees, teistmoodi ei saagi mõelda. Meie suhtlus temaga on regulaarne, kas telefoni või kohtumiste teel," jätkas ta.

"Muidugi oleme arutanud ka Keskerakonna poliitikat valitsuskoalitsioonis ja peaministri erakonnana. Edgar on öelnud, et tal on hea meel, et Keskerakond on valitsuses, et tal on hea meel, et Keskerakond on peaministrierakond. Olen täiesti veendunud, et see sotsiaalne ja tasakaalustatud poliitika, mida Keskerakond teeb valitsuses ja on oma programmis 25 aastat hoidnud, et ta on kindlasti seda märganud."