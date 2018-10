Ratas sõidab Brüsselisse Brexiti seisu arutama

Täna õhtul arutavad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi valitsusjuhid ja riigipead Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieriga Suurbritanniaga peetavate lahkumisläbirääkimiste seisu, teatas valitsuse pressibüroo.

„Mul on hea meel, et Brexit ei ole löönud mõra 27 Euroopa Liidu riigi ühtsusesse ning samal ajal oleme saanud 28 riigi liiduna jätkata lahenduste otsimist Euroopale olulistes küsimustes nagu ränne ja julgeolek,“ ütles Ratas ülemkogu eel. „Kell tiksub siiski halastamatult. Loodan, et saavutame lahkuminekus mõlemale poolele sobiliku kokkuleppe. Kõige olulisem on jätkata sõpradena. Suurbritannia lahkub küll kahjuks Euroopa Liidust, kuid jääb ka tulevikus meie kõrvale ning meile oluliseks partneriks.“

Homme arutavad Euroopa Liidu juhid, kuidas peatada ebaseaduslikku rännet ning tugevdada liidu sisejulgeolekut.

„Euroopa Liidu välispiir peab olema kontrolli all. See vajab kõige uuemaid ja paremaid turvalahendusi ning ühtseid nõuded valvamisele,“ sõnas Ratas. „Teiseks tuleb keskenduda küberruumile, kus võitlus kuritegevusega on sama oluline kui tänavatel. Eriti oluline on töötada viivitamatult välja sanktsioonid küberrünnakutele.“

Lisaks toimub homme euroala kohtumine, kus on teemaks Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise läbirääkimiste seis.