Ratas Sisekaitseakadeemiast: see teema on olnud üleval Hiiumaal, Põlvas ja Võrus. Inimesed küsivad, miks te seda viite

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Vikerraadios, et valitsus tegi otsuse rajada Narva Sisekaitseakadeemia kolledž, aga jätta suurem osa asutusest Tallinna. Peaminister ütles, et kolledži juurde rajatakse ilmselt ka Narva ainus, pikalt oodatud ujula.

Ta ütles kriitiliste küsimuste kohta, et oleks valitsus teinud teistsuguse otsuse, küsiks avalikkus samuti kriitilisi küsimusi.

Sisekaitseakadeemia puhul on pikalt arutatud, kas see viiakse Narva või mitte. Koalitsioonileppes on kirjas, et viiakse Narva. Valitsuskabinet tegi otsuse teha Narva kolledž.

"See teema on olnud üleval Hiiumaal, Põlvas ja Võrus. Inimesed küsivad, miks te seda viite. Mingil põhjusel puudutab see väga paljusid inimesi," rääkis Ratas.

Kui arutelud algasid, ütles Ratas, et oluline on ära hoida õppekvaliteedi langus, arvestada julgeolekukaalutlusi ja kuluvat raha. Suure asutuse äraviimist ei saa teha üleöö, seda tuleb põhjalikult kaaluda. "Selle valitsuse tunnuseks on vaidlemine, analüüs, aga ka otsuste tegemine," ütles Ratas.

Valitsus on võtnud tema sõnul suuna, et viia töökohti Tallinnast välja ja on väga palju pööranud tähelepanu regionaalsele aspektile. Sisekaitseakadeemia peahoone jääb Kase tänavale Tallinna, seal algab uue peahoone ehitus Euroopa Liidu Astra meetmest. 15 miljonit maksva hoone hinnast 13 miljonit tuleb Astra fondist.

Narva kolledžisse tuleb ka õppetöö. Samuti tuleb ilmselt ujula.