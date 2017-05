Ratas, Seeder ja Ossinovski käisid presidendi juures aru andmas

Koalitsioonierakondade esimehed käisid täna hommikul Kadriorus kohtumas president Kersti Kaljulaidiga, kes tundis huvi viimaste sisepoliitiliste sündmuste vastu.

"On ju kõigile selge, et on tavapärasest dünaamilisemad ajad," ütles ERR-ile presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo.

Riisalo sõnul ei saa kohtumist Jüri Ratase, Helir-Valdor Seederi ja Jevgeni Ossinovskiga käsitleda kriisinõupidamisena, vaid president soovis otseallikatest teada, kuidas juhtivad poliitikud praegust poliitilist olukorda hindavad ja tõlgendavad.

"President kohtub regulaarselt erakondade esimeestega," märkis Riisalo.

Riisalo täpseid vestlusteemasid ERR-ile ei nimetanud, kuid märkis, et muuhulgas olid jutuks ka maksumuudatused, mis on opositsiooni ja ettevõtjate vastuseisu tekitanud.