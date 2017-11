Ratas rõhutas Soome majanduslehele korruptsiooni väljakitkumist ja küberjulgeolekut

Intervjuus Soome majanduslehele Kauppalehti rõhutas peaminister Jüri Ratas kaht asja: korruptsiooni väljakitkumist ja küberjulgeolekut.

„On tähtis näidata, et Eesti on avatud ja usaldusväärne maa. Me teeme iga päev tööd korruptsiooni väljakitkumiseks. Tahame näidata, et meil seda ei esine,” ütles Ratas Kauppalehtile.

„Aga maailmas ei ole ühtki maad, kes võiks sajaprotsendilise kindlusega öelda, et korruptsiooni ei ole,” lisas Ratas.

Ratas kommenteeris Kauppalehtile Eesti ja Soome majandussuhteid.

„Soome on Eestile väga tähtis partner ja meie riikide vahel on tugevad majanduslikud sidemed. Me tahame lisada nii majanduslikku kui ka ülikoolide vahelist koostööd,” ütles Ratas.

Taas on edasi arenenud idee Tallinna ja Helsingi vahelisest tunnelist.

„Tunnel on saanud üha realistlikumaks, loodan, et see teostub. See tugevdaks Tallinna ja Helsingi kaksiklinna. Hyperloop on samuti huvitatud Euroopa ühendustest, allkirjastasin nendega kavatsuste lepingu kuu aega tagasi Ühendriikides,” kommenteeris Ratas.

Loe veel

Eesti teema Euroopa Liidu eesistujana on olnud muu hulgas innovatsioon ja digitaalne Euroopa.

„Vajame konkreetseid näiteid piire ületava koostöö kohta. Mina pean näiteks elektroonilisi ravimiretsepte, e-retsepte, sellise võimalusena Soome ja Eesti vahel,” lausus Ratas.

Soome ettevõtete juhtidega kavatses Ratas rääkida muu hulgas e-residentsusest.

„Küberjulgeoleku kindlustamine on valitsuse tööplaanis üks tähtsamaid asju. Eesti digiedu põhineb sellel, et kasutajad usaldavad teenuste ohutust. Oleme uhked selle üle, et NATO küberjulgeolekukeskus on Tallinnas,” ütles Ratas.