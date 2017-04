Ratas reservide kasutuselevõtust: majanduskriisi saabudes olen valmis tulema rahva ette

Valitsus otsustas kasutusse võtta varasemate valitsuste ajal kogutud reserve ja lasta riigieelarve järgmisel kolmel aastal miinusesse. Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna Vikerraadio saates „Uudis+“ seda otsust kommenteerides, et kui Eestit tabab majanduskriis ja Euroopa Liidu vahendid tuntavalt vähenevad, siis on ta valmis tulema rahva ette ja teatama koondamisest ja palga vähendamisest.

„Kindlasti peaminister peab ka selliseks majandustsükliks valmis olema,“ kinnitas Ratas ja nentis, et sellised muudatused majanduses võivad tulla väga kiiresti. Ta rõhutas, et õpetajate või politseinike koondamiseks ta valmis pole ja tuumikfunktsioone ei saa ära kaotada, kuid eelarves on teisi kohti, mida probleemide tekkides saab üle vaadata, ning selleks on ta valmis.

Ratas rahustas aga, et praegused prognoosid näitavad tulevikuks majanduskasvu, mis on kõrgem, kui on olnud viimastel aastatel.

Reservide arvelt tehakse Ratase sõnul strateegilisi investeeringuid, et majandust turgutada ja ettevõtlust stimuleerida. Üks investeeringuobjekt saab olema linnahall, mille renoveerimist on riigil kolme aasta jooksul plaanis toetada 40 miljoni euroga.

Tartistuobjektidesse panustatakse 135 miljonit eurot. Üks objekt neist on raudtee pikendamine Riisiperest Turbani. Ratase sõnul võiks raudtee olla aga tulevikus mitte ainult Haapsaluni, vaid suisa Rohukülani, et sellest oleks abi ka hiidlastel.