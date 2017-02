Ratas Repsi intervjuust Sputnikule ja hilisemast valetamisest: see oli inimlik eksimus

Peaminister Jüri Ratas tunnistas tänases riigikogu infotunnis, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõesti valetas Sputnikule antud intervjuu osas ning tegemist on "inimliku eksimusega".

"Eri auditooriumides erinevat juttu rääkida ei saa. On konkreetne arusaam: Sputnikule intervjuusid valitsus ega peaminister ei anna. Olen Mailis Repsiga sellest intervjuust rääkinud väga põhjalikult, nii eile kui ka täna. Ta on kahetsenud, ta on vabandanud. Ma ei saa kuidagi õigustada valetamist või luiskamist. Ta on öelnud mulle, et tema jaoks oli see õppetund, millest ta õpib, st tegemist oli tema jaoks inimliku eksimusega," vastas Ratas riigikogu infotunnis reformierakondlase Kristen Michali järelepärimisele.

"Reps andis väärinformatsiooni Postimehele ja ta on vabandanud selle eest. Kui te küsite minu käest, kas Mailis Reps on väärikas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, siis minu vastus on: jah, Mailis Reps on väärikas haridus- ja teadusminister," sõnas Ratas.

Peaminister lisas veel, et tunneb Mailist pikki aastaid ning on veendunud, et ta on lojaalne Eesti riigi kodanik. "Ka see, et ta on suure pere siia Eestisse loonud, kasvatab oma lapsi, näitab sellele riigile lojaalsust. Ilmeksimatud inimesi ei ole ja inimene õpib läbi elu.

Reformierakonna fraktsioon ja juhatus soovitasid tänasel kohtumisel peaminister Jüri Ratasel tõsiselt kaaluda, kas haridus- ja teadusminister Mailis Reps saab pärast avalikkusele valetamist ministriametis jätkata.

„Vahetuim põhjus on Mailis Repsi valetamine intervjuu andmise kohta propagandakanalile Sputnik. Taunitav on ka intervjuus räägitu – küüditamise õigustamine poliitiliste motiividega ja süüdistus, et Eesti poliitikud kruvivad rahvusvahelisi pingeid, samal ajal ise erinevat tõde erinevatele auditooriumidele jagades,“ ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur.

Lisaks oli Reformierakonna kohtumisel peaministriga arutusel valitsuse plaan kodakondsuse andmise põhimõtete leevendamiseks ja erandid eesti keele õpetamisel vene õppekeelega koolides.

„Reformierakond ei toeta valitsuse plaani muuta kodakondsuse seadust, andes automaatselt Eesti kodakondsuse Eestis alates taasiseseisvumisest elanud Vene kodakondsusega inimestele ja nende lastele. Samuti ei toeta Reformierakond valitsuse plaani lubada erandeid eestikeelsele õppele vene õppekeelega koolides,“ lausus Pevkur.

„Eesti kodakondsuse andmise põhialuste kallale minek eesmärgiga võita venekeelsete valijate hääli on vastutustundetu. Tänased nõuded kodakondsusele on põhimõttelised – kodakondsuse saamiseks tuleb lisaks Eestis elamisele tunda Eesti põhiseadust ja eesti keelt. Nendes alustes ei tohiks järeleandmisi teha,“ sõnas Reformierakonna esimees.

„Samamoodi on selge tagasiminek hakata lubama venekeelsetele koolidele erandeid eestikeelses õppes. Selle sammuga tehakse karuteene venekeelsetele noortele, kelle võimekus Eesti ühiskonnas tulevikus edukas olla saab selgelt kahjustatud. Selle asemel tuleks eesti keelt hakata õpetama juba lasteaias,“ märkis Pevkur.