Ratas reitingutest: oleme suvekuudel välja toonud olulisi teemasid

"Soovin tänada kõiki Eestimaa inimesi, kes usaldavad Keskerakonda ja meie juhitud valitsust. Taas arvamusuuringutes liidrikoha võtmine on suur au, aga ka tõsine vastutus. Luban, et jätkame tööd iga inimese heaolu nimel sõltumata sellest, milline on tema vanus, sugu, rahvus, elukoht või erakondlik eelistus," kirjutab peaminister.

!Oleme suvekuudel välja toonud palju olulisi teemasid seoses lähenevate Riigikogu valimistega – erakorraline pensionitõus, eakatele hooldekodu koha või koduhoolduse tagamine, põhimaanteede neljarealiseks väljaehitamine, lapsetoetuste tõus ning noorte perede toetamine oma kodu soetamisel. Jätkame tööd oma valimisplatvormi täiendamisel loomulikult ka järgmistel kuudel," seisab Ratase Facebooki seinal.