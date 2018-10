Ratas: Rail Balticu kallinemine läheb Eestile maksma 49-50 miljonit eurot

Tehnilise järelevalve ameti tellitud eelprojektis on arvestatud Rail Balticu Eesti trassi maksumuseks 1,6 miljardit eurot, mis on ligikaudu 18 protsenti enam kui kolm aastat tagasi koostatud eskiisprojektis.

Sellega seotud küsimustele vastas täna riigikogu infotunnis peaminister Ratas. Ta ütles, et üheks kallinemise põhjuseks on rahvakohtumiste tulemused, mille tulemusena on selgunud trassi lähedusse jäävate inimeste soovid. Näiteks on seetõttu planeeringule lisatud rohkem kohalikke juurdepääsuteesid, samuti sildasid ja tunneleid.

Ratas soovis, et kallinemisest hoolimata jääks Rail Balticu ehitamisel euroraha ja Eesti riigieelarvest tuleva raha proportsioon samaks. Kuna Euroopa Liidu uus seitsmeaastane eelarve pole veel kokku lepitud, ei saa veel öelda, kas see nii ka on.

Kui peaks juhtuma, et muutub Euroopa Liidu ja Eesti rahastuse protsent, peab riigikogu tema sõnul vastu võtma uue otsuse, kuidas Rail Balticuga edasi minna.

Kallinemise kulu tuleb Eesti maksumaksjatelt, kuna ehitusajaks arvestatakse seitse aastat, siis tähendab see kulude kasvu seitse miljonit aastas.