Ratas: praegune ega järgmine riigikogu kooseluseadust ei tühista

Peaminister Jüri Ratas ütles Lääne Elule antud intervjuus, et kooseluseadust ei tühistata. EKRE algatatud kooseluseaduse tühistamise eelnõu läheb riigikogu hääletusele juba sel kuul.

"Kooseluseadust selle riigikogu koosseisuga, selle koalitsiooniga ei tühistata. Tõsi on ka see, et selles koalitsioonis ega riigikogu koosseisus ei võeta suure tõenäosusega vastu kooseluseaduse rakendusakte. See jääb heas või halvas mõttes vahekoosseisuks," lausus Ratas.

"Keskerakond on koalitsioonis, selles küsimuses praegune koalitsioon konsensust ei leia. Keskerakond ei ole opositsioonierakond, vaid lähtub sellest, et ellu saab viia seda, milles valitsusliidu ühisosa on olemas," lisas Ratas.

"Ma pean õigusselgust tähtsaks, selles küsimuses praegu õigusselgust ei ole, kui rakendussätted puuduvad ja laual on seaduse tühistamine. Ma arvan, et riigikogu järgmine koosseis kooseluseadust ei tühista," ütles Ratas.