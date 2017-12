Ratas pole enda kinnitusel PBK puhul Eesti-vaenulikkust täheldanud

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et pole Pervõi Baltiiski Kanali (PBK) puhul Eesti-vaenulikkust täheldanud ja kanali kasutamine venekeelse elanikkonna teavitamiseks on olnud õige.

Ratase sõnul on PBK olnud üks usinamaid valitsuse pressikonverentsil käijaid ja valitsuse tegevuse kajastajaid.

Peaministri hinnangul on küsimus ka selles, kuidas ETV+ vaatajaskonda suurendada „Mina küll selle 0,6%-lise reitinguga, mis neil hetkel on, ei rahulduks. Ma arvan, et see, et ETV+ kanalil on tulevikus rohkem vaatajaid, on oluline, aga oluline on ka see, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni, kes Eestis elavad,” sõnas Ratas.

Peaministri sõnul on olnud õige ka see, et Eesti ametkonnad nagu päästeamet on kasutanud PBK-d venekeelse elanikkonna teavitamiseks.

Ratase kinnituse pole ta PBK puhul täheldanud vaenulikkust Eesti riigi suhtes ega ka Eesti riigi naeruvääristamist. „Neis intervjuudes, mis minuga on tehtud, ma tõesti ei ole seda kohanud,” sõnas ta.