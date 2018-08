Ratas: olen täielikult veendunud, et ametivanne, mille Mäggi riigikogu ees andis, on jätkuvalt pädev

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et usub, et riigihalduse minister Janek Mäggi tegutseb ainult Eesti riigi ja mitte oma kommunikatsioonifirma huvides.

Kommunikatsioonifirma Powerhouse omanik Janek Mäggi on riigihalduse minister. Kui ta ministriks sai, kerkis kahtlus, et tema töö ministrina võib sattuda vastuollu tema kommunikatsioonifirma klientide huvidega.

Huvide konflikti leevendamiseks tõi Mäggi oma firmasse tööle Taivo Paju, et ta saaks ise poliitikale keskenduda. Hiljuti aga lahkus Paju Powerhouse'ist, samuti selgus, et Mäggi suhtleb endiselt tööalaselt kolleegidega. Seega tekkis taas küsimus, kas Mäggi suudab vältida huvide konflikti.

Täna küsis Delfi selle kohta kommentaari peaminister Rataselt. "Ma olen täielikult veendunud, et see ametivanne, mille on riigihalduse minister riigikogu ees andnud, et see on jätkuvalt pädev ja jätkuvalt töötab," vastas selle kohta Ratas.