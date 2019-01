Ratas näeb Eestit järgmise NATO tippkohtumise võimaliku korraldajana

Viimatisel NATO tippkohtumisel Brüsselis ei lepitud kokku, kus peaks alliansi järjekordne tippkohtumine toimuma. Nüüd pakuvad teadaolevalt mitu riiki, sealhulgas Eesti, ennast järgmise kõrgeima taseme kohtumise paigaks.

Peaminister Jüri Ratas ei eitanud Šveitsis, Davosi Maailma majandusfoorumil Delfiga rääkides, et Eesti on kohana üks variant. „Ma arvan selgelt, et NATO 2019. aasta tippkohtumine peaks toimuma riigis, kus kaitsekulude suurus on soovitud 2%,“ ütles Ratas vastusena küsimusele, kas ta soovib rahvusvahelist suurüritust Eestisse tuua.

Samas pole Eesti selle suursündmuse korraldamise sooviga üksi. Tööd teevad ka teised riigid, kel 2% kaitsekulusid täis ja eesmärk olla kaitsealliansi väljapaistvama kohtumise võõrustajaks. Nende seas on näiteks Suurbritannia, kel võib olla soov Brexiti segaduste asemel korraks tõmmata tähelepanu enda vastuvaidlematult suurele rollile Euroopa julgeolekus.

Plaanide järgi peaks NATO järgmine tippkohtumine aset leidma selle aasta lõpus.