Ratas mõtleb Savisaarelt palga äravõtmise peale, Savisaar on solvunud

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles peale valimisi, et Keskerakonna juhatus võib otsustada Edgar Savisaarelt ajaloonõuniku palga ära võtta. Savisaar reageeris sellele Facebookis solvunud kommentaariga.

Kas Keskerakonnal tuleks nüüd pärast neid valimisi otsustada, et lõpetatakse Savisaarele palga maksmine, küsis "Aktuaalne kaamera" pärast tulemuste selgumist erakonna esimehelt, peaminister Jüri Rataselt.

"No valimisööl vaevalt nüüd Keskerakond seda hakkab otsustama," vastas Ratas.

Täpsustavale küsimusele, et mis saab siiski hiljem, vastas erakonna juht järgnevalt: "Ma olen kindel, ma arvan sellises seisus, kus erakonna liige on valinud poliitilises mõttes täiesti teise tee, selline lepinguline suhe vist ei ole enam väga mõistlik ehk siis seda otsustab juhatus. Kuna see oli toona juhatuse otsus, siis ma soovin, et see on ka seekord juhatuse otsus."

Täna öösel reageeris Ratase seisukohale ka Savisaar Facebookis. "Kuulsin ühest Jüri Ratase esinemisest, et ta ei luba mulle edaspidi palka maksta, ehk teisiti öeldes laseb mu lahti. Ma olen varemgi tunnetanud, et tööleping oli vaid minu äraostmiseks. Varem jäeti küll mulje, et erakond täidab justkui kohust oma asutaja ees. Muide, eelmiste riigikogu valimiste vanast rasvast elatakse Toompeal veel tänini," kirjutas Savisaar.

Peale Savisaarele altkäemaksu võtmises kahtlustuse esitamist 2015. aastal kõrvaldati Savisaar Tallinna linnapea ametist, mistõttu lõpetati ka talle linnaeelarvest palga maksmine. Peale seda hakkas Keskerakond maksma Savisaarele erakonna esimehena riigikogu tavaliikme palka.

Eelmise aasta lõpus võeti Savisaar Keskerakonna juhi kohalt maha ja seega lõpetati talle ka erakonna esimehe palga maksmine. Selle aasta alguses hakati Savisaarele maksma ajaloonõuniku palka, mis oli senisest erakonna esimehe palgast väiksem.

Savisaar on oma ajaloonõuniku ameti ja palga osas alati olnud üllatavalt põiklev. Näiteks Õhtulehele antud intervjuus ütles ta augustis, et ajaloonõuniku kohta pole tal kunagi olnudki.

Kui Savisaar andis 28. augustil pressikonverentsi, andis ta väga põiklevaid vastuseid korduvatele küsimustele selle kohta, kas ta saab ajaloonõuniku palka või mitte.

Savisaar saab iga kuu kätte 2100 eurot riigikogu liikme eripensioni.