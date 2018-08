Ratas: meil tuleb välja selgitada, kas ja millised riiklikud instantsid on Danske juhtumi puhul ebaefektiivselt töötanud

Minu kindel veendumus on, et pankade olulisim valuuta on usaldus, mida tuleb klientidele kahtlusteta pakkuda. Kõikide seotud instantside, sh Eesti Pangaliidu roll on tagada, et kontrollmehhanismid oleks piisavalt tugevad ning võimalused ebaseaduslikeks finantsskeemideks oleks välistatud. Danske panga juhtumi osas tuleb tuua kogu tõde päevavalgele. Ainult nii saame taastada tõsise löögi saanud usalduse krediidiasutuste ja Eesti riigi suhtes ning tagada, et samalaadsed juhtumid tulevikus ei korduks.