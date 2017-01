Ratas: ma ei toeta mitte üheski võtmes kodakondsuse nullvarianti

Peaminister Jüri Ratas ütles täna riigikogus, et tema ei toeta kodakondsuse nullvarianti, vaid kodakondsuse andmist hallipassimeestele ilma keele- ja põhiseaduseksamita.

"Kindlasti ma ei toeta mitte üheski võtmes kodakondsuse nullvarianti," ütles Ratas vastuseks Martin Helme küsimusele.

Ratas ei saanud aru, miks räägitakse mingist nullvariandist või miks räägitakse, et kodakondsuse andmist võiks laiendada ka inimestele, kes kolisid Eestisse peale 1991. aastat.

"Kõigepealt on esimene see, et me räägime ainult nendest inimestest, kes on siin elanud enne Eesti taasiseseisvumist 20. augustil 1991. Teiseks, ta peab olema vähemalt 15-aastane, olema pikaajalise elamisloaga, ta peab omama legaalset püsivat sissetulekut, peab olema lojaalne Eesti riigile, andma vande, taotledes Eesti kodakondsust: "Tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale". Need punktid peavad olema raudkindlalt sees, kui me üldse seda teemat arendame," teatas Ratas.

"Ja nüüd on küsimus, millal me selliseid valulisi teemasid ühiskonnas tõstatame, kas kaks aastat enne valimisi, kas vahetult enne valimisi või peale valimisi. Ma arvan, et tõstatada teemat kaks aastat enne valimisi on igale ühiskonnagrupile väga aus, et seda arutada. Ja selle teema püstitus on seotud ainult ühe sooviga, et Eestis oleks lõhet vähem, et Eesti ühiskond oleks sidusam," lisas Ratas.

Tema sõnul oli hall pass ajutine lahendus, mis ei saa kesta 25 aastat. "Meile on öelnud väga paljud rahvusvahelised organisatsioonid, et see ajutine lahendus ei saa kesta järgmised 25 aastat, see tuleb lahendada. Eesti riigi julgeoleku seisukohast, Eesti riigi ühiskonna sidususe seisukohast ma arvan, et on õige, kui Eesti riigis on kodakondsed inimesed," rääkis Ratas.