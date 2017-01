Ratas lükkab tagasi kuuldused tõrgetest Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamisel

Peaminister Jüri Ratas kinnitas tänases Riigikogu infotunnis, et mingit venitamist seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldamisega ei toimu.

Vabaerakonna parlamendisaadik Monika Haukanõmm kritiseeris kuuldusi valitsuse otsustamatusest eesistumise fookusteemade kokkuleppimisel. "Üldiselt kui me tahame millelegi keskenduda, siis 15 fookusteemat tundub natukene liiga palju ja jätab tunde, et me ei ole suutnud siiski teha sellist konkreetset valikut, et mis on need valdkonnad ja need teemad, millega me edasi läheme," märkis Haukanõmm.

Peaminister Jüri Ratas ei nõustunud venitamise mõttega. "Ei, venitamist ei toimu. Praegu toimub, ma ütleks, väga töine protsess meie eesistumise ettevalmistamisel," kinnitas Ratas.

Ratas toonitas, et paljuski oleneb teemadevalik sellest, missugused on olnud eelnevate eesistujariikide teemad. "Nii et kindlasti mingis osas lähtume Malta prioriteetidest. Ja see trio, ütleme, Eesti, Bulgaaria, Austria, kes peale seda eesistumist teevad, et ka nende koostöö on ääretult oluline," lisas Ratas.

Peaminister kordas nelja peamist prioriteeti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel: avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa, kus on andmete vaba liikumine, ning kaasav ja kestlik Euroopa. Loe põhimõtetest lähemalt SIIT.

"Valitsus on olnud, ma ütleks, väga aktiivne Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistuse protsessis," lisas Ratas, kuid möönis, et eesistumise lõplik tegevusprogramm selgub vahetult enne eesistumist - juulikuus.

2017. aasta teisel poolaastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis.