Ratas loobus Venemaa-reisist: rahvusvaheline olukord on selleks praegu liiga pinev

Peaminister Jüri Ratas loobus hiljutiste rahvusvaheliste sündmuste valguses Venemaal Krasnojarskis toimuvate Eesti kultuuri päevade külastamisest.

"EV100 korraldusmeeskond tegi peaministrile ettepaneku osaleda 16.-21. mail toimuvatel Eesti kultuuri päevadel Krasnojarskis," ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver Delfile.

"Peaminister kaalus osavõttu, sest peab oluliseks Eesti kogukondade ja sõpradega Eesti sünnipäeva tähistamist ka välisriikides. Sel aastal on peaminister juba osalenud EV100 üritustel Ühendkuningriigis, Iirimaal, Soomes, Rootsis ja Lätis," lisas Seaver.

"Hiljutiste rahvusvaheliste sündmuste valguses ei pea peaminister Krasnojarskisse minekut siiski võimalikuks," ütles ta.

Olukord Venemaa ja lääneriikide vahel pingestus pärast seda, kui Suurbritannias Salisbury linnas mürgitati endine Vene luureagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia.

Briti võimud avaldasid, et mõrvakatses kasutati külma sõja aegset nävimürki Novitšok, mis töötati 1970. ja 1980. aastatel välja Nõukogude Liidus.

Briti peaministri Theresa May sõnul on Skripali ja tema tütre mürgitamise taga arvatavasti Venemaa. May arvamust jagavad ka paljude teiste lääneriikide liidrid. Venemaa on kõik süüdistused tagasi lükanud.