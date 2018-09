Ratas: linnahalli renoveerimiseks on raha planeeritud järgnevate aastate eelarvetesse

Linnahalli juba aastaid kestnud lagunemine jõudis hiljuti nii kaugele, et mitmes kohas on hakanud toimuma varingud ja mitmed linnahalli osad on lintidega märgistatud, et anda külastajatele märku ohtlikust kohast.

Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse liikme Kaia Jäppineni sõnul tõestavad varingud veelkord seda, et hoone tuleb võimalikult kiiresti rekonstrueerida.

"Ootame selleks praegu Euroopa Komisjonilt riigiabi luba ja meil on kahju, et ehitusprotsess on takerdunud bürokraatiasse," ütles Jäppinen.

Ratas ütles täna riigieelarvet tutvustades, et järgmiseks aastaks pole linnahalli jaoks raha ette nähtud. Kõigepealt tuleb ära oodata riigiabi luba ja teiseks tuleb ära oodata projekt.

Ratas ütles, et koalitsioonipartnerid nõustuvad, et majanduslikult on Eestile vaja suurt rahvusvahelist konverentsikeskust, mis on kavas linnahalli ehitada.

Riigi eelarvestrateegiasse on linnahalli jaoks planeeritud aastaks 2020 10, aastaks 2021 samuti 10 ja aastaks 2022 20 miljonit eurot.