Ratas kohtumisel Sipiläga: Eesti-Soome digiretseptivahetus võiks innustada kõiki Põhjamaid ja Balti riike

Peaminister Jüri Ratas ütles kohtumisel Soome valitsusjuhi Juha Sipiläga, et Eesti-Soome digiretseptivahetus võiks innustada kõiki Põhjamaid ja Balti riike

"Järgmise aasta suvest kehtib Eesti apteekides Soome digiretsept ning 2019. aasta suvest saab ka Soome apteekidest ravimeid Eesti digiretseptiga. Eesti ja Soome selline andmevahetus võiks Põhjamaid ja Balti riike innustada veelgi enam koos piiriüleseid e-teenuseid arendama. Meid seovad niigi tihedad majandus- ja inimsuhted ning seepärast on ainuõige astuda siit veelgi samm edasi, millest võidaks meie elanikud," ütles Ratas.

Peaminister Ratase sõnul on Eestil ja Soomel tehniline valmisolek andmete vahetamiseks olemas ning praegu on vaja sõlmida ametiasutuste vahel täpsemaid kokkuleppeid ja läbi viia teste. "Loodan, et lisaks digiretseptidele saab peagi teoks ka Eesti ja Soome vaheline rahvastiku- ja äriregistri, sotsiaal- ja ravikindlustuse ning merenduse andmete vahetamine," ütles Ratas.

Ratase hinnangul on Põhjamaade ja Balti riikide andmevahetus ja e-teenuste koostoime innustavaks näiteks tervele Euroopa Liidule, millega näitame teistele liikmesriikidele väga praktiliselt, kuidas piiriülesed e-lahendused lihtsustavad oluliselt inimeste igapäevaelu.

Ratas ja Sipilä arutasid peale digikoostöö pikemalt Tallinn-Helsingi tunneli projekti. Peaministrid plaanivad kohtumist veebruaris, et saada täpsemat ülevaadet tunneliprojekti ideedest ja teostamise võimalustest koos ettevõtjate ja teadusasutuste esindajatega.

Lisaks olid kohtumisel kõne all Eesti ja Soome kaubanduskoostöö tihendamine, ühise investeerimispiirkonna arendamine ning Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise lõpusirge teemad. "Põhjalikumad arutelud seisavad meil ees ühisraha euro ning majandus- ja rahandusliidu tuleviku üle. Majandus- ja rahaliidu reegleid tuleb täita ning varem kokkulepitu ellu viia. Majanduse konkurentsivõime säilitamine ja piisav paindlikkus peab olema siiski iga riigi enda huvi ja vastutus. Seda ei asenda euroala riikide ühisvastutuse suurendamine ega Euroopa Keskpanga erakorralised kriisimeetmed. Siiski olen nõus, et rahaliitu tuleb tugevdada," ütles Ratas.

Peaministrid otsustasid korraldada maikuus Soomes valitsuste ühisistungi, et tähistada mõlema riigi 100. sünnipäeva ning vaadata koos tulevikku teemadel nagu piiriülesed digilahendused, tehisintellekt ja teadusasutuste koostöö.

Ratas ja Sipilä kohtusid homme, 12. detsembril algava Pariisi kliimatippkohtumise eel. Tippkohtumise keskseks teemaks on kliimamuutuste ohjamine ja -muutustega kohanemine. Riigi- ja valitsusjuhid arutavad Pariisis, kuidas ettevõtjate ja investoritega toetada innovatsiooni ja tehnoloogia arengut, suurendada kliimarahastust ning tõhustada heitmekaubandust.