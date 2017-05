Ratas: kohalike valimiste kampaania ei tohi ministritel eesistumisega tegelemist mõjutada

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel ei saa lähenevate valimiste kampaania muutuda ministritele olulisemaks eesistumise läbiviimisest.

Peaminister Jüri Ratas ütles Brüsselis pärast valitsuse pressikonverentsi antud intervjuus, et valimised ei saa olla ministrile põhjenduseks, miks jätta unarusse oma valdkonna juhtimine või eesistumisega tegelemine.

Rõhutate eesistumise olulisust ja tähtsust, kuid samal ajal peavad teie ministrid tegelema Eestis ministeeriumite juhtimisega ning lisaks tegelevad veel kohalike valimiste kampaaniatega. Kas see ei näita pigem, et eesistumine pole kuigi oluline, kui selle kõrvalt jääb kampaaniaks aega?

Ükski minister ei saa eesistumisega seoses tuua seda põhjenduseks, et nad ministeeriumi juhtimisega enam ei tegele. Oma valdkonna temaatikaga tuleb tegeleda samamoodi edasi. Kas koormus tõuseb? Kindlasti. Kõik on personaalselt selle selgeks mõelnud, kas nad on valmis suuremat koormust kandma või mitte. Ükski minister pole mulle ütlema tulnud, et 1. juulist ma ei jõua. Kui rääkida kandideerimisest, siis oli ju teada, et eesistumine ei tule 2017. aasta lõpus, teatavasti Brexit seda muutis. Valimised on oktoobris ja ma arvan, et neid vähetähtsustada ei saa, iga erakond võtab neid alati tõsiselt.

Äkki peaks ministrid, kes erakondades ju juhtival kohal, end valimiste teemalt veidi nii-öelda tagasi tõmbama?

Mina kindlasti ei kandideeri 2017. aasta kohalikel valimistel. Ma olen öelnud välja kõikidele kabinetiliikmetele, et see, et meil on valimised, ei saa kuidagi vähendada eesistumise tõsidust ja sellesse panustamist. Seda ei oota mitte ainult Eesti valitsus vaid 27 liikmesriiki, et teatud teemades jõuliselt edasi liikuda. See, kui aktiivselt üks või teine kandidaat valimistesse panustab, on väga individuaalne. Oleme kampaaniates näinud, et isiklik panustamine ja selleks aja leidmine käib ka erakondade siseselt väga erinevalt.

Mida te teete, kui näete, et mõnel ministril läheb põhitähelepanu eesistumise asemel kohalike valimiste kampaania peale?

Küsimust ei saa selliselt üldse lauale kerkida, et eesistumine või ministeeriumi juhtimine saab kuidagi kannatada seoses kampaaniaga. Sellist olukorda ei saa üldse juhtudagi.

Kuidas te seda kindlaks teete, et seda ei juhtu?

Eks peaminister peab vaatama igapäevaselt, kuidas valitsus toimib, kuidas teatud teemad ja probleemida saavad lahenduse. Ja seda ma teen.