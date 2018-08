Ratas kinnitas kandideerimist Keskerakonna esimeheks ning loodab saada riigikogu valimistelt vähemalt 30 kohta

Erakonna esimees Jüri Ratas soovis suvepäevalistele hoogsat ning meeleolukat pidu. Ta avaldas lootust, et Nelijärve kaunis loodus annab energiat sügiseks ja peatselt algavaks väga töiseks perioodiks. „Juba nädala pärast lülitume täielikult töö ja Riigikogu valimiste lainele. Meid ootavad ees kuus väga rasket, vastutusrikast, aga ka positiivset ja parimaid tulemusi toovat kuud,“ ütles Ratas.

Ratas tänas ühtlasi kõiki neid erakonna piirkondi, kes usaldavad teda jätkama Eesti suurima ja vanima erakonna esimehe ametis. „Tänan toetuse eest ja kinnitan, et olen valmis seda vastutust kandma. Võtan väljakutse auga vastu ning kandideerin taas Eesti Keskerakonna esimeheks 13. oktoobril toimuval kongressil,“ lausus ta. Praeguseks on Ratase esimehe kandidaadiks esitanud rohkem kui pool kõikidest piirkondadest. Kandidaatide esitamine kestab kuni 15. septembrini.

Ratas rõhutas, et Keskerakond seisab solidaarse ja õiglase ühiskonna eest ning sihib Riigikogu valimistel vähemalt 30 kohta. „Keskerakond seisab iga Eestimaa inimese eest, mitte vaid jõukamate heaolu eest, kellele on suunatud mitmed konkurentide valimislubadused. Meie taotleme 2020. aastal erakorralist pensionitõusu ning soovime tagada igale eakale hooldekodu koha või koduhoolduse teenuse. Samamoodi peame vajalikuks, et riik toetaks noori senisest suuremal määral oma kodu soetamisel. Täna puudub kahjuks paljudel noortel peredel kindlustunne oma kodu suhtes, mis mõjutab negatiivselt ka nende väljarännet,“ lausus Ratas.