Ratas kinnitas, et mõistab Skripali ja tema tütre mürgitamise hukka

Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna riigikogu infotunnis, et mõistab Suurbritannias Salisburys toimunud närvimürgirünnaku endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre vastu hukka.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal tõi välja, et Suurbritannia peaminister on avalikult ja tavatult otsesõnu viidanud Venemaa jälgedele Euroopas, esimesele keemiarelva kasutamisele ja mürgitamisele peale teist maailmasõda. "Keskerakonnal, mille esimees te olete ja seetõttu ka peaminister, on leping Ühtse Venemaaga, mis sätestab infovahetuse olulistes küsimustes. Need kaks väärtusruumi on väga vastandlikud. Minu küsimus teile on, kumba lepet peate olulisemaks, ning oodates Eesti huvides olevat vastust, siis kas te jääte endale endiselt kindlaks, et te ei tühista lepet Ühtse Venemaaga?" küsis Michal.

Loe veel

"Te suudate ikka ühte küsimusse panna täiesti ebareaalsed asjad sisse," ütles Ratas. "See närvigaasi mürgitamise juhtum Suurbritannias, on loomulikult tõsine juhtum. Ma kohtusin eile ka enamiku Euroopa Liidu saadikutega, kes resideerivad Eestis. Ma ütlesin üheselt, et Eesti mõistab sellise rünnaku tugevalt hukka," kinnitas Ratas. "Ma ütlesin ka seda, et me toetame, me usaldame seda infot, mis tuleb meie liitlaselt Suurbritannialt antud kaasuse uurimisel. Ja ma arvan seda, et kõik riigid peaksid tegema kiiret koostööd, et selle juhtumi asjaolud välja selgitada. Tegemist on kõige tõsisema keemiarelva kasutamise juhtumiga Euroopas ja ma olen täna kohtunud ka Eesti vastavate ametkondadega selle rünnaku osas ja saanud nii täpse info, kui meil Eestis hetkel võimalik saada on," sõnas peaminister. "Teine protokoll, millele te viitate – te teate ise, et see ei tööta ja seda ei eksisteeri."