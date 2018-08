Ratas: Kihnu on, jääb ja olema peab

„Mul oli hea meel tõdeda, et minu viimasest Kihnu saare külastusest saati on nii mõnigi kihnlastele oluline asi edasi liikunud või lahenduse saanud," sõnas Ratas. „Väikesaartele tehti nende eripäraga arvestav liiklusseaduse muudatus, alustatud on uue päästejaama rajamist ning lisaks renoveeritakse parasjagu saare oluliseks turismimagnetiks olevat Kihnu tuletorni,“ loetles peaminister.

Kihnu pärimuskultuuri edendaja ja SA Kihnu Kultuuriruumi juhi Mare Mätasega arutas peaminister saare pärimuskultuuri hoidmise ja arendamise võimalusi. Peaministri sõnul on Kihnus säilinud ainulaadne vaimne ja materiaalne kultuuripärand, mis vajab võimalikult autentsel kujul säilitamist. „Peame tegema kõik endast oleneva, et ka sajandite pärast oleks au sees Kihnu naiste lauluvaramu, käsitööoskused ja saare kogukondlikud tavandid. Kasutades Kihnu Virve loodud laulu “Merepidu” sõnu siis Kihnu on, jääb ja olema peab.“

Peaminister kohtus ringreisi raames ka legendaarse Kihnu Virvega ning külastas Metsamaa pärimustalu.