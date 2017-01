Ratas: Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaadi nimi selgub hiljemalt veebruaris

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Maalehele antud intervjuus, et Keskerakonna kandidaadid Tallinna linnapea ja linnavolikogu esimehe kohale selguvad hiljemalt veebruaris.

Kes kandidaatideks saada võiksid, ta veel rääkida ei soovinud. "Tublid Eesti inimesed. Kui küsite nimesid, siis need selguvad hiljemalt veebruarikuu jooksul," lausus Ratas.

Ta kinnitas, et Keskerakond läheb välja ühe nimekirjaga, mis on senistest nimekirjadest tugevaim. "Milles see tugevus sisaldub? Ühelt poolt selles, et väga paljud neist inimestest on Tallinna töökogemusega. Neil on teadmised oma valdkonnas ja see on oluline. Teiseks läheb Keskerakond kõikides kaheksas Tallinna linnaosas välja kõige pikema nimekirjaga, mida ei ole varem olnud," ütles Ratas.

Ta kinnitas, et linna raha eest poliitikute plakateid tänavatele panna pole kavas. "Mina soovitan oma meeskonnale, kes kandideerib kohalikel valimistel üle Eesti ja ka Tallinnas, teha tõesti üks kulutus. Üks kingapaar tuleb igal juhul juurde osta, sest valimiseelsel perioodil loevad kõige rohkem silmast silma kohtumised," lausus Ratas.