Ratas: Kallase mõte kaotada sotsiaalmaks tähendab kõigilt pensioni ja ravikindlustuse äravõtmist

Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et tema isikliku arvamuse kohaselt võiks sotsiaalmaksu ära kaotada ja selle võrra tõsta mõnda teist maksu, näiteks tulumaksu. Ta ütles, et Reformierakonna programmis seda mõtet pole, tegemist on ta isikliku mõttega.

Ratas ütles, et mõistab, et erakonnad püüavad enne valimisi julgete lubadustega oma toetust tõsta ja debati vajadust enne valimisi ta mõistab.

Samas leidis ta, et poliitikud peaksid jääma vastutustundlikuks ja ei peaks välja käima täitmatuid lööklauseid. "Sotsmaksu kaotamise mõte on väga vastutustundetu. See tähendaks kõigilt pensioni ja ravikindlustuse äravõtmist," kritiseeris Reinsalu.

Ratas ütles, et Reformierakond on ka varem teinud ettepanekuid tervishoiu hiilivaks erastamiseks. "See pole Eesti ühiskonna enamuse huvides. Keskerakond ei toeta solidaarse pensionisüsteemi ja ravikindlustuse tugusambaks oleva sotsiaalmaksu kaotamist," ütles Ratas.

Justiitsminister Urmas Reinsalu lisas omalt poolt, et kui sotsiaalmaksu kaotamisel tõsta tulumaksu üksikisikutele ja ettevõtetele, oleks tulumaksumäär 50 protsenti, mis muudaks Eesti rahvusvahelise ärikeskkonna mõttes konkurentsivõimetuks.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et tema jaoks on sotsiaalmaksu kaotamise mõte üllatav ja talle jäi mulje, et väheseks on jäänud teemasid, millega pildil olla ja tähelepanu saada.