Ratas: kaitseinvesteeringute pressiteadet muudeti tagantjärgi, et seal oleks õiged andmed

Peaminister Ratas ei vastanud riigikogu infotunnis, kelle ettepanek oli tõsta 10 miljonit eurot välja 2018. aasta riigikaitse investeeringutest.

Täna pidi peaminister Jüri ratas vastama riigikogus arupärimisele, mis puudutas valitsuse otsust liigutada algselt 2018. aastaks mõeldud kaitseinvesteeringutest pool ehk 10 miljonit eurot 2019. aastasse.

“Valitsus ei kärbi ega ei ole kärpinud Eesti kaitsevõimet,” rõhutas ta korduvalt. “Valitsus on loonud eraldi kaitseinvesteeringute programmi, mille suurus aastatel 2018–2020 on kokku 60 miljonit eurot. Ja selle aasta eelarves tähendab see 10 miljonit eurot.”

Ratas kordas nii tema enda kui kaitseminister Jüri Luige varemgi öeldud põhjendust, et osta soovitud laskemoona ei ole võimalik 2018. aasta jooksul kätte saada, seega liigutatakse see kulu 2019. aasta eelarvesse. “Vajadusel eraldame 2018. aastal kaitseministeeriumile laskemoona soetamiseks sihtotstarbeliste vahendite reservist 10 miljonit lisaeurot,” sõnas ta. “Sellisel juhul kui vastavad hanked ja nende protsessid toimuvad oodatust kiiremini.”

Arupärijad küsisid ka otse, kelle algatusel see summa 2018. aasta eelarvest kärbiti, oli see kaitseminister, rahandusminister või sundisid selle peale koalitsioonipartnerid. Ratas jättis sellele küsimusele sisuliselt vastamata ja kordas taas, et midagi kuskil kärbitud ei ole. “Antud juhul on tegemist eelarvetehnilise küsimusega, mis tuleneb reaalsest olukorrast,” lisas ta. Kelle ettepanek see oli, tema vastusest ei selgunud.

Eesti Päevaleht kirjutas seda valitsuse otsust avalikustades ka, kuidas kaitseministeeriumi kodulehel rippuvat pressiteadet oli tagantjärele muudetud. Algselt ajakirjanikele saadetud teates oli kirjas, et 2018. aastal on kaitseinvesteeringute programmis ette nähtud 20 miljonit eurot, muudetud teates seisab aga, et raha on programmis kolme aasta peale 60 miljonit eurot.

Miks teadet tagantjärgi muudeti? “Nii palju kui tean, siis oli tegemist riigieelarve arutelude jooksul muutunud numbrite õigeks parandamisega,” vastas Ratas. “Kaitseministeeriumi koduleheküljel on 2018. aastal kaitse-eelarve jaotuse kohta olemas korrektne ja põhjalik ülevaade.”

Valitsus leppis algselt kokku, et 60 miljoni euro suurune kaitseinvesteeringute programm jaguneb võrdselt 20-20-20 kolme aasta vahel. Eelarve läbirääkimiste käigus aga otsustas valitsus, et 2018. aastaks mõeldud 20 miljonist eurost nihutatakse 10 miljonit 2019. aasta eelarvesse.