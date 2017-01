Ratas: järgmistel valimistel on Keskerakonna põhiteemaks kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles Radio Svobodale antud intervjuus, et järgmistel riigikogu valimistel saab Keskerakonna üheks peamiseks programmiliseks punktiks olema kodakondsuse andmine kõigile Eestis vähemalt 25 aastat elanud inimestele. Lisaks kinnitas Ratas ajakirjaniku küsimusele vastates, et Keskerakonnas pole Kremli poolt mõjutatud inimesi.

Ratas ütles Radio Svoboda ajakirjanikule, et peab ebanormaalseks olukorda, kus riigi elanikud ei oma kodakondsust, olles nn halli passi omanikud. "Me leiame, et see on ebanormaalne olukord, kui riigi elanikud ei oma kodakondsust ning üks punkt meie programmis ütleb, et kõik inimesed, kes on elanud siin 25 või rohkem aastat, saaksid Eesti passi. Kuid me kõik teame, et praegu kuulub valitsuskoalitsiooni kolm partnerit ning selleni on praegu veel võimatu jõuda. See saab olema konkreetne eesmärk järgmistel parlamendivalimistel. Ning praegu koos uue koalitsiooniga teeme väikseid samme. Näiteks perekonnas, kus vanematel on erinevad passid - hall pass ja teise riigi pass, võivad lapsed saada Eesti passi," vahendas ERR-i uudisteportaal Ratase vastust.

Ajakirjanik uuris kuuldusi, nagu oleks Keskerakonnas tekkinud lõhe ja osa parteist ajab poliitikat, mida mõjutab Kreml. Üheks näiteks oli Yana Toomi Süüria-visiit. Küsimusele, kas Kreml mõjutab juba valitsusparteid "oma" rahvasaadikute kaudu, vastas Ratas, et Kreml ei mõjuta Keskerakonda ning et Keskerakonnas ei ole inimesi, kes tunnevad sümpaatiat Kremli vastu.