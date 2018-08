Ratas ja Sikkut näitasid haige- ja töötukassa nimevahetusele rohelist tuld! Kokku läheb see maksma 350 000 eurot

Haigekassa juht Rain Laane ja töötukassa juht Meelis Paavel kinnitasid tänasel kohtumisel, et nimevahetusega seotud kulusid on võimalik oluliselt vähendada - kokku kuluks nimevahetusele varem kavandatud 865 000 asemel 350 000 eurot.

Peaminister Ratase sõnul tuleb nimevahetusega tempokalt edasi liikuda, et viia haigekassa ja töötukassa nimetus nende muutunud eesmärkide ja tegevusega vastavusse. "Nii haige- kui töötukassa ülesanded on ajas oluliselt laienenud ning asutuste nimed ei vasta enam nende olemusele. Kui algselt nimevahetuseks kavandatud summad olid selgelt liiga suured, siis täna kinnitasid nii haigekassa kui töötukassa juht, et muudatused on võimalik ära teha rohkem kui kaks korda odavamalt," ütles ta ning avaldas lootust, et tervise- ja töökassana saavad asutused alustada juba uuest aastast.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut rõhutas samuti, et organisatsioonid ja nende ülesanded on aastatega muutunud. "Ka nimetustes ei saa rõhuasetus olla töötusel ja haigusel. Ma soovin, et töökassa toetaks kogu inimese tööelu vältel karjääri kavandamist ja oskuste täiendamist ning tervisekassa panustaks tervise hoidmisse ja taastamisse," lausus ta.