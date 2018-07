Ratas ja Anvelt viitavad, et Palo kingadesse võib astuda ka inimene, kes pole eal valimistel osalenud. Anvelt: peab olema Eesti kodanik ja süüdiv

Anvelt rõhutas, et varasem osalemine valimistel pole oluline. "See pole nõue, mis tuleneks seadusest. See on erakonna esimehe valik," märkis ta ja lisas, et nõudeks on see, et tulevane minister peab olema Eesti Vabariigi kodanik ning täisealine. "Ta peab olema süüdiv." Viimase märke peale tuli Anveltile endale muie suule. Ajakirjanikud hakkasid naerma. "Isegi hariduspiiranguid pole," lõõpis Anvelt. "Hea, kui haridus siiski on."

Jüri Rataselt uuriti sellegi kohta, et miks läinud nõnda, et tema juhitavas valitsuses on vahetunud juba kaheksa ministrit. "Oleksin murelik sellisel juhul, kui näen, et valitsuses pole koostöötahet, ei ole soovi langetada otsuseid. Pole usalduslikku sidet. Ma näen, et on koostöötahe ja soov langetada otsuseid."