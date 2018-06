Ratas: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu tuleks tagasi võtta

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas leiab, et poleemikat tekitanud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu tuleks enne kolmandat lugemist tagasi võtta, vahendas ERR-i uudisteportaal.

"Valitsus on seda arutanud ja valitsus ei näe sellel mõtet, et sellisel kujul eelnõuga riigikogus edasi minna. Valitsus esitas eelnõu riigikogule teisel põhimõttel. Jah, mõned ettepanekud on tehtud põhiseaduskomisjonis. Aga ma toetan seda seisukohta, millega valitsus tuli välja, kus sõna "ülekaalukas" puudus," ütles Ratas ERR-ile kolmapäeva hommikul.

Teisipäeval ajakirjandusväljaannete juhtidega kohtunud justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa) tunnistas ERR-ile, et mõistab meediategelaste muret uue isikuandmete kaitse regulatsiooni pärast ning lubas kaaluda võimalust, kas eelnõu tagasi võtta.

Isikuandmete kaitse seadus pälvis huvigruppidelt teravat vastukaja, mistõttu nii opositsioonierakonnad kui koalitsiooni kuuluv SDE on teatanud, et hääletavad selle vastu. Üheks tüliküsimuseks oli, kas ajakirjandusel peab inimeste tegude kajastamise korral olema "avalik huvi" või "ülekaalukas avalik huvi".