Ratas India peaminister Narendra Modile: laevakaitsjate juhtum vajab kiiret lahendust

Peaminister Jüri Ratas ja India peaminister Narendra Modi arutasid tänases telefonikõnes Indias kinnipeetud Eesti laevakaitsjate küsimust.

Ratas väljendas India kolleegile kahetsust, et 14 Eesti laevakaitsja osas ei ole Tamil Nadu Kõrgem Kohus kaheksa kuu jooksul kohtuistungite lõppemist veel otsust teinud. "Austame India kohtusüsteemi sõltumatust ja ei sekku kohtumenetlusse, aga kohtuotsuse saamine mõistliku aja jooksul on õiglase kohtupidamise üks põhimõtetest. Eriti olukorras, kus välismaalased, antud juhul eestlased, on kodust kaugel ja nad ootavad otsust vanglas," sõnas peaminister.

"Nii laevakaitsjad kui ka nende lähedased ootavad kohtuotsust juba alates eelmise aasta novembrist. Valitsus ja välisministeerium töötavad selle nimel, et kokku pea neli aastat kestnud protsess lõpptulemuseni jõuaks," lisas Ratas.

Ratase sõnul heidab laevakaitsjate kaasus varju India ja Eesti headele suhetele ning selle lahendamine tuleks riikidevahelisele läbisaamisele kasuks. "Loodan väga, et Eesti ja India valitsuse koostöö aitab leida laevakaitsjate kohtuprotsessile lahenduse ja meie mehed jõuavad koju," ütles peaminister.

Lisaks laevakaitsjate küsimusele arutasid peaministrid Eesti Euroopa Liidu eesistumise võtmeteemasid, eelkõige digitaalse Euroopaga seoduvat. Peaminister Ratas väljendas ka lootust, et India avab tulevikus saatkonna Tallinnas.

Kõne lõpetuseks kutsus peaminister Ratas peaminister Narendra Modi ka Eestisse visiidile.