Ratas Hispaania lehele El País: Eesti ja Venemaa poliitiline suhe on null

Peaminister Jüri Ratas andis intervjuu Hispaania suurima levikuga ajalehele El País, kus tunti muu hulgas huvi Eesti ja Venemaa vaheliste suhete vastu.

„Me oleme naabrid. Poliitiline suhe on null. Meil on mõningad majanduslikud ja kultuurilised sidemed,“ vastas Ratas küsimusele, millised on Eesti ja Venemaa vahelised suhted.

Vastuseks küsimusele, kas ta usub, et pinged Venemaaga liiguvad Ida-Ukrainast Balti piirkonna suunas, arvas Ratas, et pinge püsib Ukrainas ja ka Gruusias. „Aga me peame iga päev meelde tuletama, et ei ole normaalne, et üks riik võtab ära teise riigi osa, mis juhtus Krimmi poolsaarega. Seetõttu oleme me väga nõus EL-i sanktsioonidega Venemaa vastu,“ ütles Ratas.

El País ei jätnud aga jonni ja küsis Rataselt, kas ta usub, et õhkkond Balti riikides on kuumem kui enne 2014. aastat, kui algas Ukraina konflikt.

„Ei, ma ei tunne nii. Ma ei saa öelda, et oleks rohkem pinget kui varem. Kolm Balti riiki koos on küllaltki tugevad. Me moodustame osa EL-ist ja ka NATO-st,“ vastas Ratas.

Kas te tunnete, et NATO, sealhulgas USA kaitseb teid, küsis El País.

„Esimene asi minu jaoks on see, et meie kodanikud tunnevad end kaitstuna meie armee poolt. Siis NATO ja EL-i poolt. Mis puutub [Donald] Trumpi, siis ta ütles nädalaid tagasi selgelt, et „USA toetab tugevalt NATO-t“, ja see käib kõigi lepingu artiklite, sealhulgas kohustuse kohta kaitsta teist partnerit konflikti korral kolmanda osapoolega,“ ütles Ratas.