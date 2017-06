Ratas: Euroopa tulevik on digitaalne ja Eesti panus selles määrava tähtsusega

Täna rõhutas peaminister Brüsselis Ülemkogul oma Euroopa Liidu kolleegidele, et majanduskasvu hoogustamiseks ja inimeste heaolu tõstmiseks tuleb ära kasutada kõik üleilmsed digitaliseerimise võimalused.

“Digiteemad on läbivad ka Eesti ELi Nõukogu eesistumisel, mis algab juba kaheksa päeva pärast. Seetõttu on mul hea meel, et mu Euroopa kolleegid tajuvad nende olulisust ja on valmis digitaalse ühtse turu teemadega jõuliselt edasi minema,” ütles peaminister Ratas ning lisas, et arutelu jätkub Tallinnas 29. septembril toimuval digiteemalisel tippkohtumisel.

Seekordne Ülemkogu keskendus eelkõige Euroopa liidrite poolt Bratislavas ja Roomas kokkulepitu rakendamisele. Selleks, et tugevdada Euroopa globaalset haaret ja samas tugevdada Euroopa julgeolekut ja kaitset tänapäeva keerulises geopoliitilises keskkonnas, leppis Ülemkogu kokku vajaduses alustada alalise struktureeritud kaitsekoostööga (PESCO) ning ELi kiirreageerimisvahendite tugevdamisega.

ELi liidrid kinnitasid ühiselt, et Atlandi-ülesed suhted ja ELi-NATO koostöö on üldise julgeoleku jaoks ka edaspidi võtmetähtsusega, võimaldades reageerida muutuvatele julgeolekuohtudele, sealhulgas hübriid-, küber- ja terrorismiohule. Samuti lepiti kokku, et tõhustada tuleb terrorismivastast võitlust, sh terrorismi ülistamist digitaalsetes kanalites.

Lisaks leppisid Euroopa liidrid kokku Venemaa sanktsioonide pikendamises, sest Vene Föderatsioon ei ole täitnud endale Minski lepingute sõlmimisel võetud kohustusi ning jätkab Ukraina destabiliseerimist.

Ülemkogu leidis, et rändekriisi lahendamisel on olnud edasiminekuid ning jätkatakse aruteludega, kuidas teemaga edasi liikuda.

Peaministri sõnul kinnitas Ülemkogu tugevalt liikmesriikide poolt võetud kohustust rakendada kiiresti ja täielikult Pariisi kliimakokkulepe ning juhtida globaalset kliimamuutuste vastast võitlus.

“Pariisi kokkulepe jääb kliimamuutustega võitlemise nurgakiviks ning see tuleb ellu rakendada. Kokkulepe on võtmetähtsusega element Euroopa tööstuse ja majanduse kaasajastamise jaoks,” selgitas peaminister Ratas.