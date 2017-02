Ratas: EL rändepoliitika peab suutma tulevasi kriise kui mitte ära hoida, siis kindlasti võimaldama neile kiiresti ja efektiivselt reageerida

Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid võtsid tänasel kohtumisel vastu Malta deklaratsiooni, mis kaardistab Vahemere keskosa rändetee sulgemiseks vajaliku tegevuse.

Teise teemana arutasid EL-i liidrid ühenduse tulevikku, valmistudes Rooma lepingu 60. aastapäevaks.

Valitsusjuhid ja riigipead olid üksmeelel, et jätkusuutliku rändepoliitika keskne element on tõhus kontroll EL välispiiri üle, mis aitab ohjata ebaseaduslikku rändevoogu. “EL rändepoliitika peab suutma tulevasi kriise kui mitte ära hoida, siis kindlasti võimaldama neile kiiresti ja efektiivselt reageerida,” vahendas peaminister Malta deklaratsiooni põhimõtet. EL-i liidrid leppisid samuti kokku tugevdada EL-i suutlikkust pagulasi rahvusvahelist õigust järgides tagasi saata.

Märtsis ja juunis toimuvatel EL Ülemkogu kohtumistel antab eesistujariik Malta aru kokkulepitu täitmise hetkeseisust.

2016. aastal vähenes Euroopasse saabunud pagulaste arv ühe kolmandikuni 2015. aasta tasemest. Kuigi surve jätkub, oli Vahemere idaosa kaudu saabujate arv 2016. aasta viimasel neljal kuul 98% väiksem kui samal perioodil aasta varem. Paraku saabus Vahemere keskosa rändeteed pidi Euroopasse 2016 . aastal rohkem kui 181 000 põgenikku ja merel hukkunute või kaduma jäänute arv ületas eelmiste aastate traagilised numbrid.

Kommenteerides Euroopa Liidu tuleviku arutelu, ütles Ratas, et tänased arutelud näitasid EL ühtsust ja soovi ning pühendumust ühiselt pingutada EL-i ees seisvate väljakutsete lahendamise nimel.

“Vaid koos tegutsedes saame leida lahendused nii tänastele julgeoleku- ja majandusprobleemidele kui ka tuleviku väljakutsetele, olgu need transatlantilise suhte hoidmise, üleilmastumise, tehnoloogia kiire arengu või ebavõrdsuse vallast,” ütles Ratas.

“Euroopa Liidu tulevikku vaadates on ülimalt oluline ka jätkata toetust meie partneritele ja naabritele Euroopas,” ütles Ratas. “Euroopa Liit peab jätkama oma senist põhimõttelist poliitikat Venemaa-Ukraina sõjalise konflikti osas seni, kuni Venemaa naaseb rahvusvahelise õiguse täitmise

juurde ning Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus on taastatud. Paraku näeme selle asemel hoopis sõjategevuse hoogustumist Ida-Ukrainas. See on selge märk Minski lepingute järjekordsest rikkumisest, mis tuleb koheselt lõpetada.”