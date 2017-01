Ratas: ega me väga keegi ei tea Euroopas, missuguseks kujuneb lõplikult president Trumpi poliitika just välispoliitilises mõjus

Peaminister Jüri Ratas tõi Donald Trumpi esimest töönädalat kommenteerides välja USA presidendi keskendumise sisepoliitikale. Välispoliitilisi suhteid iseloomustades rõhutab Ratas Eesti ja USA heade liitlassuhete tähtsust, kuid pikemas usutluses möönab, et pole teada, missuguseks kujuneb Trumpi poliitika just välispoliitilises mõjus.

"President Trump on alustanud oma valimislubaduste elluviimist ja keskendunud eelkõige sisepoliitikale. Eestis on tavaks oma liitlaste ja partnerite sisepoliitikale hinnanguid mitte anda," märkis Ratas Trumpi esimest töönädalat Delfile kommenteerides.

Oma õnnitluskirjas president Trumpile väljendas Ratas soovi hoida ja tugevdada kahe riigi väga häid suhteid, millel on olnud hindamatu kaal Eesti ajaloos. "Just Ameerika Ühendriikide panus Euroopa julgeolekusse ning sõjaline kohalolek Eestis aitab seda edulugu hoida ning tagada rahu Euroopas ja meie regioonis," ütles Ratas. Samuti tänas peaminister Ratas oma kirjas presidenti ja Ameerika rahvast suuremeelsuse eest, millega toetati eestlasi, kes pagesid Nõukogude Liidu okupatsiooni eest ning leidsid uue kodu just Ameerikas.

Oma mõtetest Trumpi otsuste kohta rääkis Ratas ka Vene Delfile antud intervjuus.

Küsimusele, mida arvab Ratas Trumpi otsusest karmistada seitsme riigi kodanike USA-sse sissesõidu tingimusi, vastas peaminister järgmist: "Kõigepealt peame tunnistama seda, et ega me väga keegi ei tea Euroopas, missuguseks president Trumpi poliitika, just välispoliitilises mõjus, lõplikult kujuneb. Ma arvan, et siin on liiga palju müüte ja liiga palju selliseid üles visatud küsimusi. Donald Trump on valitud demokraatlikult; valitud riigis, kus demokraatia on olnud aastasadu. Kindlasti Eesti tervitab Donald Trumpi valimist presidendiks, soovib talle jõudu. Eesti ja USA on olnud lähedased riigid, lähedased liitlased ja loomulikult on meie soov, et see hea liitlassuhe ja ka hea majanduslik suhe kestaks edasi. Ja ma väga loodan, et Eesti teeb selle jaoks kõik, aga selle jaoks teeb kõik ka Ameerika Ühendriigid ja vast valitud president Donald Trump."

Laupäeval pidasid Donald Trump ja Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin tunniajase telefonikõne. Reporteri küsimusele, kas Trump saab sanktsioonid tühistada, vastas Ratas järgmist: "Kõik arvavad midagi: ühed arvavad, et nad rääkisid ühte; teised arvavad, et nad rääkisid teist. Ega me täna väga palju ei tea, millest kahe riigi juhid rääkisid. Selge on see, et nende telefonikõne ja nende tegevused puudutavad palju suuremat hulka maailmas kui ainult Ameerika Ühendriigid või Vene Föderatsioon. Ja ma usun, et diplomaatiliste kanalite pidi antakse võimalikult kiiresti ka välja need sõnumid, millest siis kaks riigipead telefoni teel vestlesid."

