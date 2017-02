Ratas: Eesti vaimse rikkuse ja väärika tuleviku jaoks on kultuuri, keele, hariduse, teaduse ning spordi elujõulisus määrava tähtsusega

„Eesti keel, meie traditsioonid ja kohalikud haritlased olid Eesti rahvusliku ärkamisaja tugisambaks ning andsid hindamatu panuse Eesti Vabariigi iseseisvumisel,“ ütles peaminister Jüri Ratas riigi preemiate üleandmisel.

Peaminister Jüri Ratas andis täna Teaduste Akadeemias üle riigi teaduspreemiad, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning spordi- ja kultuuripreemiad.

„Täna 99 aastat tagasi sündis Eesti Vabariik. Pole väärikamat päeva, mil anda üle meie kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind. Igaüks nende preemiate saajate hulgast on selle enamgi kui ära teeninud.“

Peaministri sõnul pööras Eesti oma näo maailma poole ja soovis olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres juba meie riigi iseseisvuse väljakuulutamisel pea sada aastat tagasi, tänases Eestis võib kahtluseta öelda, et meie riigi väljakuulutamisel püstitatud siht on täidetud.

„Eesti õpilased saavutavad väga kõrgeid tulemusi rahvusvahelistes PISA testides. Meie sportlased on toonud kõige kirkamaid medaleid nii suve- kui ka taliolümpiamängudelt. Eesti kultuuriloojad on hinnatud kodus ja välismaal ning oleme kultuuritarbimiselt Euroopa esirinnas. Samamoodi näitab Eesti teadlaste teadusartiklite kõrge arv tippajakirjades ning koostöö maailma parimate uurimisrühmadega, et oleme jõudnud juhtivate teadusmaade hulka,“ sõnas peaminister.

„Meie riigi vaimse rikkuse ja väärika tuleviku jaoks on meie kultuuri, keele, hariduse, teaduse ning spordi elujõulisus määrava tähtsusega. Peame seda oma lastele juba maast madalast sisendama ning läbi kogu elutee riigina toetama. Tänane üritus kannab väga selgelt just seda sõnumit.“

Peaminister Jüri Ratas osales täna Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistaval pidulikul lipuheiskamisel, jumalateenistusel Toomkirikus, pärgade asetamise tseremoonial Vabadussõja võidusamba juures ning kaitsejõudude paraadil Vabaduse väljakul.