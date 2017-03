Ratas: Donald Tusk seisab ühtse, tugeva ning tulevikkuvaatava Euroopa eest

Peaminister Jüri Ratas ütles, et täna Euroopa ülemkogu korralisel kohtumisel teiseks ametiajaks Euroopa ülemkogu eesistujaks valitud Donald Tusk on Eestile, Balti riikidele ja kogu Euroopale hea valik.

"Toetus Tuski jätkamiseks oli väga kõrge, sest ta on ennast tõestanud võimeka juhina, kes seisab ühtse, tugeva ning tulevikkuvaatava Euroopa Liidu eest. Eriti keerulistel aegadel vajame euroopameelseid ning riigimehelikke juhte," sõnas Ratas.

Peaminister on veendunud, et Donald Tuski juhtimisel jätkub laiapõhjaline ja lahendusi otsiv koostöö Euroopa riigipeade ja valitsusjuhtide vahel. "Ainult ühiselt pingutades suudame viia Euroopa majanduse uuele tõusule, tõsta inimeste heaolu ja turvalisust ning tõhustada kaitsealast koostööd. Tugev ja toimiv Euroopa Liit on meie kõigi huvides."

Ratase sõnul on Eesti jaoks väga oluline, et Euroopa Liidu juhid tunneksid ja tajuksid erinevate Euroopa piirkondade väljakutseid. "Olen Donald Tuskiga korduvalt kohtunud ning näinud, et ta mõistab väga hästi meie jaoks olulisi teemasid. Donald Tusk on Euroopa Ülemkogu presidendina väga hea valik nii Eesti, Balti riikide kui ka kogu Euroopa seisukohalt," leidis peaminister.