Ratas Brexitist: Brexit ei ole mitte kuidagi hea, kuid me peame hoolitsema selle eest, et britid ei lahkuks ilma leppeta

"Meie peamine eesmärk on, et britid lahkuks Euroopa liidust lepinguga. Ma loodan väga, et ka peaminister Theresa May soovib seda ning püüdleb siseriikliku tasakaalu poole. Mõlemad pooled saavad Suurbritannias sellest väga hästi aru, et on oluline lahkuda EL-ist leppega selleks, et EL-i ja UK suhted head püsiksid," kirjeldas Ratas hetkeolukorda.

Ajakirjanik uuris Rataselt, kas on võimalik, et Brüsseli kuluaarides sosistatav lootus, et britid ei lahkugi liidust ohustab brittide sisepoliitikat. Küsimus ajas Ratase kahvlisse ning ta nentis vaid seda, et täna on liidus palju "võib-ollasid" ning kindel on vaid see, et 27 liikmesriiki on teinud brittidele konkreetse ettepaneku.

Uurides Rataselt julgeoleku kohta, teatas peaminister, et suur osa EL-i liikmesriike on ju ka NATO liikmed, mistõttu pole brittide lahkumine kuidagi julgeolekuohuks.

Ratas ei muretse selle üle, et Trumpi valitsus ohustaks NATO seniseid põhimõtteid. Ta rõhutas, et Trumpi poliitika liikmesriikide 2% kaitsekulutuste osas on õigustatud, sest kõik liikmesriigid peavad pidama NATO-le antud lubadusi.