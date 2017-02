Ratas: Ameerika Ühendriigid peavad saama aega, et minna edasi uue presidendiga

Peaminister Jüri Ratas usub, et Euroopa Liit hoiab ühtest joont suhtluses USA-ga ka nüüd, mil on presidendiks Donald Trump.

"Ameerika Ühendriigid peavad saama ka aega, et minna edasi uue presidendiga. Jagan Donald Tuski väärtusi, Euroopa Liit on USA-le tõsine partner ja ka vastupidi," kommenteeris Ratas valitsuse pressikonverentil hiljuti Eestit külastanud Donald Tuski seisukohta, et EL on mures Washingtoni muutunud seiskohtade pärast.

"Eesti on olnud aktiivne nii suheldes EL-i kui ka USA-ga. EL hoiab ühtset joont ning ka uue USA adminsitratsiooniga on koostöö algamas, " sõnas Ratas.

Seda, et Donalt Trumpi juhitud administratsioon on seadmas kahtluse alla viimase 70 aasta välispoliitikat, ratas ei arva. "Kõik siiani saabunud signaaalid tähendavad tugevat kaitsekoostööd ja seda soovib kindlasti ka USA".

Esmaspäeval Tallinnas Balti riikide peaministritega kohtunud Ülemkogu president Donald Tusk otsustas samaaegselt saata Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtidele kirja, kus kutsus teravas toonis Euroopat enda väärikust uhkelt kaitsma. Kõige kõrgem EL-i ametikandja andis selgelt mõista, et Donald Trumpi võimulesaamisega on Euroopa praktiliselt igalt poolt ümbritsetud vaid ohtudega ning Euroopa ei jää ellu, kui ei suuda end ühtsena hoida.

„EL-i ees seisvad väljakutsed on ohtlikumad kui kunagi varem,“ kirjutas Tusk liidritele ja nimetas kolm suurt Euroopa ees seisvat ohtu.

„Esimene oht tuleb väljast ja on seotud uue geopoliitilise olukorraga maailmas ning Euroopa ümber. Hiina aina suurem enesekehtestamine, eriti meredel; Venemaa agressiivne poliitika Ukraina ja oma naabrite vastu; terrorismisvastased sõjad ja anarhia Lähis-Idas ning Aafrikas, kus radikaalne islam mängib aina suuremat rolli; ja samuti uue USA administratsiooni muretekitavad väljaütlemises, mis kõik teevad meie tuleviku väga ettearvamatuks. Esimest korda meie ajaloos, aina enam mitmepolaarses väliskeskkonnas, on paljud muutunud Euroopa-vastasteks, parimal juhul euroskeptikuteks. Just eriti Washingtonis toimunud muutus paneb Euroopa Liidu väga raskesse seisukorda, sest uus administratsioon näib seadvat kahtluse alla Ameerika välispoliitika 70-aastased põhialused,“ analüüsis Tusk.