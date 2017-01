Rasmus Kagge lahkub valitsuse kommunikatsioonibüroost

Pealtnägija ja Postimehe endine ajakirjanik Rasmus Kagge lahkub koos oma ülemus Helin Vaheriga valitsuse kommunikatsioonibüroost, et teha oma avalike suhete firma.

"Olen otsustanud vastu võtta uue ja huvitava väljakutse ning panna oma teadmised ja oskused proovile erasektoris. Esialgu saan öelda vaid nii palju, et käivitame koos hea sõbra ja kolleegi Helin Vaheriga ning veel ühe kamraadiga oma kommunikatsioonibüroo," kirjutas Kagge Facebookis.

"Seetõttu lahkume Heliniga veebruari lõpus riigikantseleist, kus ametis oldud aasta läheb vaieldamatult kirja kui senise elu üks põnevamaid, õpetlikumaid ja kiiremaid. Töötada väga turbulentsetel aegadel kahe peaministri meeskonnas on olnud tõeline privileeg. Ma tänan südamest Taavi Rõivast ja Jüri Ratast võimaluse, usalduse ja väga hea koostöö eest," lisas Kagge.

Temaga samal ajal teatas oma lahkumisest ka Vaher. "Mul on hea meel teatada, et olen suundumas erasektorisse, et koos kahe härrasmehega - üks nendest hea sõber Rasmus Kagge - luua oma kommunikatsioonibüroo. Täpsemalt räägime sellest märtsis, hetkel pühendume Rasmusega veel kuu aja jooksul valitsuse nõustamisele," kirjutas Vaher Facebookis.

"Ma tänan südamest Andrus Ansipit, Taavi Rõivast ja Jüri Ratast väga hea koostöö eest. On olnud ääretult huvitavad, ülimalt pingelised ja ka pöördelised aastad - ma tänan, et te olete mind usaldanud," kirjutas Vaher.