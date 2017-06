Raskelt haige Arseni kogus Lastefondi toetusel ellujäämiseks üle 150 000 euro annetusi

Sotsiaalmeedias hulgaliselt toetust leidnud väike Arseni kogus SA TÜK Lastefondi väljakutsel abiks kokku rekordilise summa – 150 342 eurot.

Lastefondi poolt korraldatud üleskutses seisis, et väga harvaesineva immuunpuudulikkusega pisike Tallinna poiss Arseni vajab oma haigusseisundi tõttu opereerimist Inglismaal, mille eest tasub haigekassa, kuid kuhu jõudmiseks on kallihinnalist meditsiinilist transporti, mida riik ei hüvita ning milleks tema perel endal vahendeid pole. Samuti oli pere hädas lapsega kaasa sõitva ema majutuskulude tasumisega. Eeldatakse, et ravi kestab kokku kuus kuud.

Kuigi esialgu oli kokku arvutatud ravireisi transpordi- ja majutuskuludeks kuue kuu peale 30 400 eurot, siis annetusi laekus Lastefondi strateegiajuhi Küllike Saari sõnul üle viie korra enam. „Olen väga liigutatud. Oma panuse pisipoisi toetuseks andsid tuhanded inimesed – ülekandeid Arseni abistamiseks tehti ligi 7000.“

Praeguse annetuse puhul on tegemist suurimaga, mis Lastefondi poolt ühe lapse toetuseks on kogutud. Esialgu jäävat summa Arseni sihtfondi ning kui tema kulud Inglismaal osutuvad esialgsest suuremaks, on võimalik neid sealt katta. Kui tema ravikuludest peaks midagi üle jääma, suunatakse ülejääk teiste raskelt haigete laste toetamiseks.

“Kindlasti vajab ta aga korduvaid hilisemaid kontrollil käimisi, mis eeldab mitmeid haiglakülastuseks vajalikke lennureise ja paaripäevaseid ööbimisi, milles saame annetatud summa eest samuti perele toeks olla. Kui kõik Arseni raviga seotud kulud on tasutud, kasutame heade inimeste poolt annetatut teiste raskelt haigete laste toetamiseks.”

Strateegiajuht lubab, et Lastefond hoiab häid annetajaid ja avalikkust ka edaspidi kursis Arseni tervise ja poisile annetatud summa kasutamisega.

Arsenil esinev raske immuunpuudulikkus tähendab, et lapse organism ei suuda end kaitsta erinevate bakterite, viiruste ja seente eest. Ravi saamata ei elaks Arseni kauem kui üheaastaseks. Ainsaks elu säilitavaks raviks sellise seisundi puhul on luuüdi tüvirakkude siirdamine võimalikult varakult ehk esimeste elukuude jooksul. Sellist ravi tehakse vaid spetsialiseeritud keskustes, mistõttu pidasid Tallinna Lastehaigla arstid vajalikuks viia Arseni ravi üle Newcastle`i lasteimmunoloogia keskusesse. Eduka ravi korral saab Arseni võimaluse tulevikuks.