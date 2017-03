Raske puudega laste vanematel tekib õigus õppelaenu kustutamiseks

Foto on illustreeriv.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja saadab riigikogusse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise eelnõu, millega alates 1. jaanuarist 2018. a saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka raske puudega laste vanemad ning senisest lihtsamaks ja kiiremaks muutub õppelaenu kustutamise menetlus.

Praegu on õigus õppelaenu kustutamisele sügava puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel.

„Muudatuse eesmärk on leevendada raske puudega laste vanemate majanduslikku olukorda ning teha õppelaenu kustutamise menetlus võimalikult lihtsaks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Raske ja sügava puudega laste vanemate majanduslik olukord ja hoolduskoormus on riigi jaoks olulised küsimused, kus on oluline iga samm, mis aitaks vähendada muret majandusliku toimetuleku pärast, annaks võimaluse osaleda aktiivsemalt tööturul või vanemale vajaliku puhkehetke.“

Prognoosi kohaselt kustutatakse õppelaen tuleval aastal 293 raske puudega lapse vanemal ning igal järgneval aastal umbes 60 vanemal. Mullu oli raske puudega lapsi Eestis 5648.

Eelnõu kohaselt esitab inimene edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse sotsiaalkindlustusametile, kes viib läbi vastava menetluse. Õppelaenu kustutamiseks vajalikud andmed on sotsiaalkindlustusametil olemas – lapsel tuvastatud puude raskusastme kohta – või seaduse alusel kättesaadavad töötukassast.

Praegu tuleb õppelaenu kustutamiseks pöörduda õppelaenu väljastanud krediidiasutuse poole, kes esitab taotluse kas rahandusministeeriumile (laenusaajal puuduva töövõime tuvastamise korral) või haridus- ja teadusministeeriumile (laenusaaja lapsel sügava puude tuvastamise korral).

Riigipoolsele õppelaenu kustutamisele õigustatud inimeste ringi laienemine läheb 2018. aastal maksma täiendavalt umbes 633 000 eurot ning igal järgneval aastal umbes 130 000 eurot.

Seadusemuudatus on ajendatud vabariigi valitsuse tegevusprogrammist, millega nähakse ette riigipoolne õppelaenu kustutamine raske puudega laste vanematele.

Muudatus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018. a.